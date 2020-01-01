صور- كيف احتفل العالم بالعام الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

تواصلت الاحتفالات في مختلف أنحاء العالم بقدوم العام الجديد 2020، مع حلول منتصف الليل، كانت إشارة الانطلاق لاحتفالات استقبال السنة الجديدة في مدن كبرى حول العالم، رغم الاضطرابات والتقلبات السياسية التي تطغى على الاحتفالات في العديد من المناطق.

كان سكان جزيرتي ساموا وكيريباتي الاستوائيتين أول من استقبلوا العام الجديد في العالم. وانطلقت الألعاب النارية لاستقبال العام الجديد في سماء العاصمة "أبيا" حيث احتفل السكان والسائحون الأجانب الذين قصدوا زيارتها في هذا الموعد ليصبحوا أول من يستقبل العام الجديد على كوكب الأرض.

سادت حالة من القلق من أن تفسد إضرابات النقل الاحتفالات في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تجذب عادة عدة ملايين من المحتفلين.

وخططت بريطانيا للاحتفال بالعام الجديد بعرض ضخم للألعاب النارية في عجلة "عين لندن" وهي عجلة سياحية ضخمة تم إنشاؤها في العاصمة البريطانية على ضفاف نهر التايمز قبيل مطلع القرن الحادي والعشرين وتعد من معالم لندن الشهيرة. وفي في اسكتلندا إلى الشمال، شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في احتفالات هوجماناي بإدنبرة.

وكان الملايين من سكان نصف الكرة الشرقي من العالم قد استقبلوا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين بالاحتفالات والألعاب النارية. وقالت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" إن أكبر الألعاب النارية في نيوزيلندا أطلقت من أعلى برج سكاي تاور أيقونة أوكلاند الواقعة شمالي البلاد، والذي استخدمت فيها هذا العام أشعة الليزر والرسوم المتحركة لأول مرة.

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وفي أستراليا نكست الأعلام على جسر ميناء سيدني حدادا على أرواح ضحايا حرائق الغابات الهائلة التي ضربت شرق البلاد، وذلك قبل أن تضيء الألعاب النارية السماء للترحيب بالعام 2020.

وفي الصين كانت البداية هادئة مع حلول منتصف الليل، فيما اتخذت هونغ كونغ في اللحظة الأخيرة قرارًا بإلغاء عرض الألعاب النارية الرئيسية في منتصف الليل لصالح عرض أكثر صمتًا مع الاحتجاجات التي خطط عشية رأس السنة الميلادية وأول أيام السنة الميلادية الجديدة.

ورغم الاحتجاجات التي بدأت في اكتوبر الماضي إلا أن الألوان والأضواء والألعاب النارية لونوا سماء العاصمة اللبنانية بيروت، واجتمعت أعداد غفيرة من المواطنين للاحتفال بالعام الجديد.

كما استقبلت الإمارات العربية المُتحدة العام الجديدبعروض استثنائية للألعاب النارية التي أضاءت سماءها مع حلول الساعة الثانية عشر، في حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من الداخل والخارج.

وأضاءت سماء العاصمة الإماراتية أبوظبي بالألعاب النارية في كل من جزيرة المارية في والكورنيش وغيرها من المعالم، كما أضاء برج خليفة وبرج العرب في دبي بالألعاب النارية احتفالات بقدوم العام الجديدة 2020.