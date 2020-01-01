العراق / إجلاء السفير الأمريكي وموظفين بالسفارة في بغداد وسط تنديد بضربات جوية

وكالات - قال مسؤولان عراقيان إنه تم اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في بغداد لتأمينهم بعد أن تجمع آلاف المحتجين ومقاتلو جماعة مسلحة خارج بوابة السفارة للتنديد بضربات جوية أمريكية في العراق.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع خارج السفارة الأمريكية لتفريق المحتجين.

وقالت وكالة "رويترز" إنه تم إطلاق كمية صغيرة من الغاز المسيل للدموع وحث مقاتلو فصائل مسلحة الحشد على التفرق باستخدام مكبرات الصوت.

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ولم يكشف المسؤولان اللذان يعملان في وزارة الخارجية العراقية عن وقت مغادرة السفير الأمريكي والموظفين الآخرين لكنهما أضافا أن عددا قليلا من العاملين القائمين على حماية السفارة بقوا فيها.

ورشق محتجون البوابة بالحجارة بينما هتف آخرون "كلا.. كلا أمريكا!... كلا.. كلا ترامب". وانتشرت القوات العراقية الخاصة حول البوابة الرئيسية لمنع المحتجين من دخول السفارة.