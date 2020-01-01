تونس تستعد لتسلم مقعدها بمجلس الأمن ممثلة للعرب بدلا من الكويت

تستعد تونس لتسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، بدل الكويت التي ستغادر هذا المقعد الذي شغلته عامي 2018 و2019، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وإلى جانب تونس تستعد 4 دول أخرى للدخول إلى مجلس الأمنكأعضاء غير دائمين، وهي فيتنام، والنيجر، وإستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وفازت تونس في يوليو الماضي بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191
ويتكون المجلس من 15 عضوا، 5 منهم دائمون ويملكون حق استخدام الفيتو (النقض) وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 أعضاء غير دائمين يجري انتخابهم كل سنتين.
وتغادر الكويت مقعدها بعد أن أمضت عامين في أروقة مجلس الأمن الدولي أدت خلالهما دورا فاعلا لصالح القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
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