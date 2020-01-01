بومبيو: أميركا "تريد السلام وليس المواجهة" مع كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تريد "السلام وليس المواجهة" مع كوريا الشمالية وذلك بعد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات.
وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة سي بي اس "نريد السلام وليس المواجهة".
وأضاف "نريد أن نستمر في ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه".
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