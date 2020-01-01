كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم مسلح لـ"طالبان" شمال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم على حاجز عسكري في مقاطعة بلخ الواقعة شمالي البلاد، حسبما أعلنت وسائل إعلام أفغانية.

وأعلن ففاد صالحي المتحدث باسم شرطة المحافظة، في تصريحات لقناة "طلوع نيوز"، أن الهجوم على الحاجز العسكري وقع مساء يوم أمس الثلاثاء وكان يضم الحاجز 14 عسكريا.

وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، كشف المتحدث باسم الشرطة أن 8 عناصر من الشرطة قتلوا في الهجوم الإرهابي وجرح آخرين.

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وأشارت مصادر، إلى أن الهجوم قامت به عناصر تابعة لجماعة "طالبان"، بعد إشارات ومعلومات تلقتها من عميل مزروع ضمن القوات الأفغانية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت مصادر عسكرية أفغانية عن هجوم لـ"طالبان" على نقطة تفتيش في مقاطعة طار الواقعة شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الأمن.