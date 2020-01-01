كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تبدأ عامها الجديد بالاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة عشية رأس السنة الميلادية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لتمتد بذلك الحركة التي استمرت عدة أشهر إلى العام الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

تركزت إجراءات الشرطة على المزيد من المناطق الصناعية والطبقة العاملة في جانب مدينة كولون بالمدينة حيث كان المتظاهرون يشاهدون عرضًا احتفاليا للعام الجديد. بعد ذلك، سار المتظاهرون في منطقة تسوق مكتظة بالسكان في مقدمة لمسيرة مؤيدة للديمقراطية من المتوقع أن يحضرها عشرات أو مئات الآلاف بعد ظهر الأربعاء.

بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن تشريع مقترح كان يمكن أن يسمح بتسليم السكان إلى الصين حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب المحتمل والمحاكمات الجائرة. تم سحب التشريع، ولكن بعد ان توسعت الاحتجاجات لتشمل دعوات أوسع لإصلاحات في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

خففت هونغ كونغ احتفالاتها بالعام الجديد وسط الاحتجاجات التي وجهت ضربات شديدة لقطاعات التجزئة والسياحة والحياة الليلية في المدينة.

تجمع المحتجون أيضًا في محطة مترو أنفاق الأمير إدوارد، حيث اندفعت الشرطة قبل أربعة أشهر، وضربت المتظاهرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للفرار بالغاز المسيل للدموع. هذا الحادث هو من بين كثيرين استشهد بهم المتظاهرون كامثلة لسوء معاملة الشرطة.

Advertisements