كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير "سلاح استراتيجي جديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية يعتزم مواصلة تطوير البرامج النووية وإدخال "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، رغم اشارته إلى أنه لا يزال هناك مجال للحوار مع الولايات المتحدة، وفقا لما اوردته رويترز.

ترأس كيم جونغ أون اجتماعًا لمدة أربعة أيام لكبار مسؤولي حزب العمال هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، والتي لم تستجب لدعواته المتكررة بتقديم تنازلات لإعادة فتح المفاوضات. ورفضت واشنطن الموعد النهائي باعتباره مصطنعا.

وقال كيم إنه لم يعد هناك ما يدعو كوريا الشمالية للالتزام بعد الآن بوقف اختياري معلن لتجربة القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، وفقًا لبيان حول نتائج اجتماع السياسة الذي أجرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية.

واتهم كيم الولايات المتحدة بتقديم "مطالب تشبه طلبات العصابات" والحفاظ على "سياسة عدائية"، مثل عقد مناورات عسكرية مشتركة مستمرة مع كوريا الجنوبية، واعتماد الأسلحة المتطورة وفرض العقوبات.