كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لترامب على محاكمته المرتقبة بمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على محاكمته في مجلس الشيوخ بعد مساءلته في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين.

وقالت ترامب، في مؤتمر صحفي: "سأكون سعيدا جدا بالمحاكمة لأننا لم نرتكب أي خطأ أنا غير مهتم حقا. الأمر لا يهم بالنسبة لي".

وبحسب وكالة رويترز، ترامب أصبح رابع رئيس أمريكي تتم مساءلته، بعدما اتهمه مجلس النواب رسميا بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة.

وقد وافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا، يصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد بيناير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.

كما وافق على بند إساءة استغلال السلطة 230 صوتا ومعارضة 197 ، بينما نال بند عرقلة عمل الكونغرس موافقة 229 ومعارضة 198.

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وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة.

وفي بيان صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت ستيفاني غريشام: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".

والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة"، علما أنه لم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

واتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020، كما اتهموه كذلك بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.