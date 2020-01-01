تخريب وسرقة معدات لشركة بأم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام لصوص بتخريب وتكسير وسرقة معدات وآليات عمل لشركة درويش للمقاولات في أم الفحم، الليلة الماضية.

وأفاد مكتب الناطق بلسان بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأربعاء، أن "الشركة تعمل في شارع رقم 21 والذي يربط بين شارع المدينة الرئيسي وشارع القدس، حيث قام الجناة بسرقة مضخة وقود السولار للجرافة، وسرقة معدات أخرى مثل ديسك وكونغو وغيرها من أدوات العمل، بالإضافة إلى ذلك فقد قاموا بتكسير زجاج الجرافة في محاولة لسرقتها، وكذلك تكسير المدحلة الصغيرة في محاولة لسرقتها أيضا"

هذا، واستنكرت بلدية أم الفحم هذه الظاهرة، والتي تكررت سابقا أيضا، مؤكدة أن "هذا العمل لا ينسجم مع الأخلاق الفحماوية التي ترفض هذه التصرفات، خاصة أن هذه الشركات تعمل لصالح المواطنين والتسهيل عليهم وتطوير بلدنا أم الفحم".