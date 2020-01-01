3 مرشحين لمغادرة ريال مدريد في الشتاء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني يصر على إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في شهر كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع اضطراره للاستغناء عن خدمات عدد من لاعبيه.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن مدرب الفريق زين الدين زيدان واثق من أن لديه فريق متكامل تحت تصرفه بالفعل، يستطيع المنافسة على جميع البطولات.

وأوضحت أن هناك 3 لاعبين ضمن قائمة المرشحين للمغادرة في كانون الثاني/يناير الجاري.

يلعب فاييخو المعار لوولفرهامبتون حتى نهاية الموسم، عدة عروض من ألمانيا وإسبانيا، لكن كل شيء يعتمد على النادي الإنجليزي.

ويلعب خيسوس في صفوف وولفرهامبتون لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، لكنه المدافع الشاب يرغب في تغيير وجهته هذا الشتاء.

ويحرص آينتراخت فرانكفورت على إعادته لصفوفه، بعد أن أمضى فترة ناجحة هناك بموسم 2016ـ2017، وسط اهتمام أيضا من فولفسبورغ أيضًا.

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وفي الوقت ذاته، قد تتدخل بعض الأطراف الإسبانية للمنافسة على خدمات مدافع ريال مدريد المعار، الذي قد يرحل بصورة نهائية.

ويبحث الثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز عن دقائق أكثر للمشاركة، خاصة الأخير الذي لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم، بينما ظهر الأول في 40 دقيقة خلال 4 مباريات.

ويعتقد الجميع في ريال مدريد أن أفضل شيء لكليهما هو المغادرة لإيجاد وقت أكبر للعب.

ويعتبر ماركو أسينسيو من العناصر التي يثق فيها زيدان بشدة، وسيحظى بدور كبير مع الفريق مستقبلًا.

ويغيب أسينسيو عن الريال منذ فترة طويلة للإصابة، وعودته قبل نهاية الموسم ستمثل دعما مميزا لكتيبة زيدان.

ويأمل زيدان أن يعود أسينسيو بلياقة جيدة لدعم الفريق في المراحل الحاسمة، لكن الصحيفة أكدت أن ذلك الأمر قد يحدث في نيسان/أبريل أو أيار/مايو.