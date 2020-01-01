غوارديولا: مانشستر سيتي أفضل فريق بالعقد الأخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن فريقه يستحق أن يكون الأفضل بالعقد الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبنى المدرب الإسباني رأيه على واقع أن السيتي هو النادي الأكثر تحقيقا للألقاب، والنقاط والأهداف، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، في إنجلترا، حسب رأيه.

وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة.

وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.

كما حصد السيتي 10 ألقاب محلية، منها 4 ألقاب للدوري، وأعاد غوارديولا الفضل في ذلك إلى مُلاك النادي، بسبب الاستثمار في النادي وتحويله إلى أحد أندية القمة.

وقال غوارديولا للصحفيين "أعتقد في العقد الأخير كنّا أفضل فريق فيما يتعلق بالنقاط وعدد الأهداف وكل شيء وحتى عدد الألقاب. لذا نوجه التهنئة إلى مانشستر سيتي على ذلك".

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وأضاف "عندما نقوم بتحليل كل يوم هنا، فإن هذا يكشف السبب وراء ما حدث في آخر 10 مواسم، خاصة عندما استحوذ المستثمرين من أبو ظبي على النادي، وتعاقدوا مع أفضل اللاعبين والمدربين".

وبعد حصد لقب الدوري بصعوبة على حساب ليفربول الموسم الماضي يجد السيتي نفسه الآن في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن فريق يورغن كلوب الذي يتبقى له مباراة إضافية.

ورغم معاناة السيتي يرى غوارديولا أن هذا الأمر لا يجب أن يطغى على عام شهد تتويج النادي، وبشكل لا سابق له، بـ3 ألقاب محلية، هي الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلق غوارديولا "يقول الناس كيف كان عام 2019؟ الآن يرون أنه كارثي. حصدنا 4 ألقاب بما في ذلك درع المجتمع. عانينا في بعض المباريات في الأشهر الأخيرة فقط، لكن العام كان رائعا لنا".

وأتم "تتطلع الأندية الكبيرة في إنجلترا إلى الأمام باستمرار. سنقوم بتحليل كيف يمكن أن نصبح أفضل ولا يتعلق الأمر بالتشكيلة فقط بل بالنادي كله".