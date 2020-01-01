الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها في جبلة بإب

الأربعاء 1 يناير 2020

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بأنه تم الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها في جبلة.



وقال مصدر محلي، أنه تم الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها يوم أمس بمنطقة الشراعي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

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وتابع "حيث اتضح أنها لمواطن يدعى "عيسي العوامي" ولم تعرف ملابسات الجريمة التي يكتنفها الغموض".

ويأتي هذا في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، حيث زادت معدلات الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.