مليشيا الحوثي تختطف 3 مواطنين في المتون بالجوف

الأربعاء 1 يناير 2020

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على اختطاف ثلاثة مواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي اختطفت ثلاثة مواطنين من قبيلة آل حمد ذو حسين، من سوق الاثنين بمديرية المتون بالجوف، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

Advertisements

وبينت المصادر أن المختطفين الثلاثة هم: "نجم الدين العصار" و"محمد أبو علي" و"حمد علي عرفج هضبان".

ووفق المصادر فإن المليشيات اختطفت الثلاثة المواطنين من سوق الاثنين، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، فيما لم يتم التعرف على سبب الاختطاف.

ولفتت المصادر إلى أن أهالي مديرية المتون ومعيمرة يتعرضون للانتهاكات والإهانات من قبل المليشيات الحوثية، ما اضطرهم إلى النزوح لمديرية الحزم