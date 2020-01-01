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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحذر أمريكا من ردة فعل غير محسوبة في العراق والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
في أول تعليق على قيام ميليشيات الحشد الشعبي العراقي باقتحام السفارة الاميركية في بغداد، حذر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أميركا من " أي ردة فعل غير محسوبة " حول أحداث العراق، حسب تعبيره.
وطبقا لوكالة الانباء الايرانية " ارنا" فقد نفى موسوي ما وصفها باتهامات أميركا لإيران بالوقوف وراء مهاجمة السفارة الاميركية.
وعدّ موسوي ان اميركا اساءت للشعب العراقي وأن العراقيين لن يصمتوا ازاء مقتل عناصر الحشد الشعبي.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أميركا من " أي رد فعل غير مدروس وخطا في الحسابات"، داعيا البيت الابيض لإعادة النظر في سياساته الهدامة في المنطقة".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب، قد حمل الثلاثاء، إيران مسؤولية أي هجوم على سفارة بلاده في بغداد، وذلك بعدما هاجم محتجون عراقيون،يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، السفارة الأميركية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدىالبوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماًوحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.
وأكد ترمب، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" أن على الحكومة العراقية حماية السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن إيران تنسّقهجوما على السفارة الأميركية في العراق
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