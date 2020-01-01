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شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير قافلة غذائية من مأرب لقوات الجيش في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
انطلقت من مدينة مأرب، أمس الثلاثاء، قافلة غذائية دعما وإسناد لقوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وخلال انطلاق القافلة التي سيّرتها دائرة الأمن العسكري، أكد مدير الدائرة العميد الركن عبدالله اليمني، ان هذه القافلة تأتي في إطار تدشين العام التدريبي الجديد بالمنطقة العسكرية السابعة 2020م مشيداً بالجهود التي قام بها موظفي الدائرة في الترتيب والإعداد والتنظيم لهذه القافلة للمرابطين في جبهات القتال شرق صنعاء في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية.
وأشار إلى أهميّة تكاتف الجهود بين جميع أبناء الشعب اليمني من أجل الخلاص من مليشيا الحوثي المتمردة، التي جثمت على صدور اليمنيين، ولا زالت تذيقهم الويلات يوماً بعد آخر.
وكان في استقبال القافلة الغذائية بمديرية نهم، أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن صالح العامري، الذي رحب بأعضاء دائرة الأمن العسكري وجميع المشاركين في تسيير القافلة.
وأشار العميد العامري إلى أهمية مثل هذه الأنشطة في رفع الروح المعنوية لأبطال القوات المسلحة، وإظهار حجم التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب في المعركة المقدّسة ضد المليشيا الحوثية
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