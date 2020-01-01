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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وكيل تعز يسلم مطبعة صحيفة الجمهورية لمقرها الرئيسي بالمدينة والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بتسليم المطبعة الخاصة بصحيفة الجمهورية لمقرها الرئيسي بالمدينة حيث تم استلامها من قبل ممثلي مؤسسة صحيفة الجمهورية وذلك بعد العثور عليها من قبل الأجهزه الأمنية مطلع الاسبوع الجاري وذلك بحضور مدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي ورئيس فرع جهاز الأمن السياسي العميد عبدالواحد سرحان وممثلين عن صحيفة الجمهورية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية..
وخلال التسليم أشاد وكيل أول محافظة تعز بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال العام 2019م والتي عكست مدى الانسجام والتلاحم بين الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية والدعم المجتمعي وتعاون المواطنين .
وحث الدكتور المخلافي على بذل مزيد من الجهود ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني والاستعداد والاستجابة السريعة لأي طارئ .
من جانبه أكد سكرتير تحرير صحيفة الجمهورية الصحفي طيب رشاد أن المطبعة التي حصلت عليها الأجهزه الأمنية تخص مؤسسة الجمهورية وهي مطبعة تجارية تخص صحيفة الجمهورية ومهمتها طباعة الأعمال التجارية والصحف الصغيرة والصحف الأهلية والحزبية مضاف لذلك المقص الالكتروني وليست المطبعة الكبرى التي تم العبث بها وسرقة محتوياتها بشكل مجزأ ولايوجد منها سوى الهيكل.
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