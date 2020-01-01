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آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، كانون الثاني 01، 2020:

 

صنعاء

 

الدولار

 

شراء 580

 

بيع 582

 

 

 

السعودي

 

 152.8 شراء

 

بيع 153.1

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عدن

 

الدولار

 

شراء 608

 

بيع 611

 

 

 

السعودي

 

شراء 160

 

بيع 160.5

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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