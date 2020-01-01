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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، كانون الثاني 01، 2020:
صنعاء
الدولار
شراء 580
بيع 582
السعودي
152.8 شراء
بيع 153.1
عدن
الدولار
شراء 608
بيع 611
السعودي
شراء 160
بيع 160.5
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