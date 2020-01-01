شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، كانون الثاني 01، 2020:

صنعاء الدولار شراء 580 بيع 582 السعودي 152.8 شراء بيع 153.1 Advertisements عدن الدولار شراء 608 بيع 611 السعودي شراء 160 بيع 160.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.