بالصور.. مسؤول بتعز يتفقد مستوى انجاز حملة إزالة العشوائيات

الأربعاء 1 يناير 2020

قام وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل بزيارة ميدانية لعدد من الأحياء والشوارع في مديريات القاهرة والمظفر في المدينة للإطلاع على مستوى انجاز حملة ازالة العشوائيات وعملية نقل الباعة المتجولين في الشوارع والجولات الى الأسواق البديلة.



كما اطلع على حركة السير والازدحام المروري في شارع جمال وشارع التحرير و26 بعد ازالة العشوائيات التي كانت سببا في عرقلة حركة والازدحام المروري والتأكد من عودة بعض العشوائيات، ومدى التزام مالكي الباصات بخطوط السير المصرحه لهم من ادارة شرطة السير بالمحافظة.

ووجه الوكيل المختصين بمديرية المظفر والقاهرة باستكمال رفع وازالة بقية العشوائيات والاستحداثات المخالفة من اجل الحفاظ على المخطط العام والمظهر الجمالي للمدينة خصوصا المدينة القديمة وازالة اي استحداثات قد تؤثر بمعالمها التاريخية والحضارية والتعاون في الحفاظ على مظهرها العام.

.

و استمع الوكيل جامل الى هموم ومعاناة عدد من اصحاب المحلات والباعه المتجولين حول ما يتعرضون له من بعض الأشخاص المتنفذين من ابتزازات موجها مدراء عموم مديريات المدينة والاجهزة الامنية بتحمل مسؤلياتهم وملاحقتهم وضبطهم واحالتهم للنيابة.

ودعا جامل المواطنين بسرعة ابلاغ مدراء عموم مديريات المدينة والاجهزة الامنية التابعة لها في كل من يقوم بابتزاز اصحاب المحلات التجارية اوالباعة ليتم اتخاذ اللازم.

Advertisements

وتفقد الوكيل جامل عدد احياء وحارات المدينة القديمة حيث تفقد قبة الحسينية والاستحداثات العشوائية التي جرت جوار القبة ووجه بسرعة ازالة الاستحداثات وكل الاستحداثات المخالفة في المدينة خصوصا جوار المعالم التاريخية.

رافق الوكيل في زيارته الميدانية، العقيد نبيل الكدهي مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن.