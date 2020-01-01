شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة بليلة رأس السنة.. حريق يلتهم جبلاية قرود في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق في جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد غربي ألمانيا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق كافة الحيوانات بداخلها.

وكتبت الحديقة على صفحتها على "فيسبوك" صباح اليوم الأربعاء: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس..وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة .. جبلاية القردة العليا احترقت .. لا يوجد أي حيوان على قيد الحياة في الجبلاية".

وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلات المتاخمة للجبلاية ظلت سالمة من الحريق.

ولم يتضح بعد أسباب الحريق الذي اندلع ليلة أمس الثلاثاء.

Advertisements

وذكرت إذاعة غرب ألمانيا أنه من المرجح أن تكون ألعاب نارية هي التي تسببت في هذا الحريق.

وتولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق. ومن المنتظر أن تعلن إدارة المدينة عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث. وستظل الحديقة مغلقة بسبب ذلك.

وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح جبلاية القرود بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم الجبلاية قردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات ونوع من خفافيش الفاكهة وطيور.