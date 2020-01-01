شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 سجناء في تمرد داخل مركز اعتقال بفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

لقى 10 سجناء على الأقل مصرعهم خلال مواجهات بين عدة عصابات داخل مركز اعتقال بولاية زوليا فى شمال غرب فنزويلا، وفق ما أفادت به منظمة غير حكومية فنزويلية تدافع عن حقوق السجناء، وكتبت منظمة (نافذة على الحرية) - عبر تويتر حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - "حرب عصابات فى مركز اعتقال كابيماس فى ولاية زوليا. هناك ما لا يقل عن 10 قتلى".

وذكرت المنظمة أن السجناء أضرموا النار فى أحد أجنحة المركز الواقع فى مقر الشرطة المحلية،وفى 23 ديسمبر، أدت أعمال احتجاجية فى المركز ذاته إلى مقتل ستة أشخاص، قتل أحدهم برصاص قوات الأمن، وفق المنظمة التى أشارت إلى أن المعتقل يضم حوالى 1000 سجين، وتعانى السجون الفنزويلية من الاكتظاظ الشديد رغم خطة حكومية لتحسين الظروف فيها تعود إلى عام 2011.