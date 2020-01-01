شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أهتم بمحاكمتي لأنني لم أرتكب خطأ والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء إنه سيكون سعيدا بمحاكمته فى مجلس الشيوخ بعد مساءلته فى مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، لكنه غير مهتم حقا، وقال ترامب للصحفيين "أنا غير مهتم حقا. الأمر لا يهم. بالنسبة لي، سأكون سعيدا جدا بالمحاكمة لأننا لم نرتكب أى خطأ".

وبعد تصويت مجلس النواب الأمريكى ، لصالح إحالة إجراءات "عزل" الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، سيصبح الأخير هو الحكم بشأن إدانة الرئيس، وعزله من منصبه من عدمه.

وسارع ترامب إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذى جرى ضدّه في مجلس النواب، متهّماً خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنّهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيساً في 2016.