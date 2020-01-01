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بالصور.. مشاهير فارقوا الحياة في 2019

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أمير الايزيديين في العراق والعالم تحسين سعيد علي بك

 

الممثل المصري محمود الجندي

 

 

 

الشاعر العراقي خضير هادي

 

 

 

اللاعب الإسباني خوسيه انطونيو رييس

 

 

 

الممثل المصري محمد نجم

 

 

 

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

 

 

 

الممثل المصري محمد أبو الوفا

 

 

 

الممثل المصري عزت أبو عوف

 

 

 

الممثل المصري فاروق الفيشاوي

 

 

 

الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي

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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

 

 

 

الممثل العراقي سامي عبد الحميد

 

 

 

الممثل المصري طلعت زكريا

 

 

 

الممثل المصري هيثم أحمد زكي

 

 

 

 

السياسي العراقي عدنان الباجه جي

 

 

 

الشاعر المصري شعبان عبد الرحيم

 

 

 

 

رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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