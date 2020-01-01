شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال "بومبيو" حول الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، أن الهجوم على سفارة بلاده في بغداد تم بتخطيط إرهابيين موالين لإيران، حيث نشر صورهم أثناء تواجدهم خلال الاقتحام.



وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "إن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد تم بتخطيط الإرهابيين أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي وبدعم من حليفين لإيران، هما هادي العماري وفالح الفياض".

والمهندس والخزعلي والعامري هم زعماء مليشيات كتائب حزب الله، والعصائب، وبدر، بينما الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وجميعهم موالون لإيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه "تم تصويرهم جميعا أمام السفارة الأمريكية في بغداد".

كما أعلن بومبيو، الأربعاء، أن واشنطن اتخذت إجراءات أمنية إضافية لمواجهة الأخطار التي تواجه منشآتها في بغداد.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى على حسابه بموقع "تويتر": "إن أولويتنا الأولى هي سلامة وأمن الموظفين الأمريكيين".

وأضاف: "لقد تصرفت الولايات المتحدة بسرعة وحكمة وحزم، واتخذت تدابير أمنية إضافية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الدبلوماسيون والمرافق الأمريكية في بغداد".

ولم يكشف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدته عن الإجراءات الأمنية الإضافية التي اتخذتها واشنطن لحماية منشآتها في بغداد.

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وأشار إلى أنه يجب ألا يتم الخلط بين الهجوم على السفارة الأمريكية وجهود المتظاهرين العراقيين لإنهاء الفساد الذي صدره النظام الإيراني في العراق.

وفي سياق متصل، قال بومبيو في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إن بلاده لم تفكر مطلقًا في إخلاء سفارة واشنطن في بغداد.

وأكد أن النظام الإيراني يرعى الإرهاب، مشيرا إلى أن ما حدث في العراق هو إرهاب بدعم إيراني يهدد مصالح الأمريكيين.

وحمل بومبيو خلال حديثه لـ"سي بي إس" العراقيين مسؤولية إبقاء المنشآت الأمريكية آمنة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد بومبيو أن جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارة واشنطن في العاصمة العراقية بغداد.

وأمس، اقتحمت عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

والأحد، شن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.