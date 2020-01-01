صحيفة بريطانية تكشف الأوضاع المتردية والخسائر داخل الخطوط الجوية القطرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الدوحة - الخليج 365

كشفت صحيفة بريطانية، عن الخسائر الهائلة التي تتلقاها الخطوط الجوية القطرية.



وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بأن الأوضاع متردية داخل شركة الخطوط الجوية القطرية، بعد سنوات من المقاطعة العربية التي جعلت من الخطوط الجوية القطرية شركة أشباح لا يستخدمها أحد.

الصحيفة أوضحت، في تقرير لها، أن هناك سبع طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية عادت من دون ركاب إلى الولايات المتحدة بعد يوم من نقلها من سياتل إلى الدوحة.

وأمام حالة العزلة وعزوف الركاب عن استخدام طائرات الشركة، تضطر الخطوط الجوية القطرية لإرسال رحلات قصيرة جدًّا؛ الأمر الذي يتسبب في خسائر هائلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم تسليم طائرات بوينج 787 دريملاينر إلى شركة الخطوط الجوية القطرية من إيفريت بواشنطن، حيث تم بناء الطائرات ومع ذلك بعد يوم واحد فقط من التسليم عاد الأسطول عبر المحيط الأطلسي من العاصمة الدوحة إلى فيكتورفيل، كاليفورنيا.

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يُعرف هذا الموقع، شمال غربي لوس أنجلوس، بشكل أساسي باسم "حاملة الطائرات"، حيث يتم تخزين العديد من الطائرات بما في ذلك عشرات من طائرات بوينج 737 ماكس التي تم إيقافها عن العمل هناك.

ووفقًا للتقرير يعتبر مطار جنوب كاليفورنيا هو أيضًا موطن لعملية بوينج، حيث سيتم تجهيز الطائرات للخدمات التجارية.

والمسافة بين واشنطن وكاليفورنيا هي 953 ميلًا، وبدلاً من ذلك، حلقت هذه الطائرات السبع على مسافة 15.630 ميلًا في غضون يومين فقط؛ ما يعني وفقًا لحسابات الصحيفة أن كلًّا منها طار 16 مرة أكثر من اللازم وأحرق ما لا يقل عن 150 طنًّا من الوقود على متن رحلات العبارات.

وصف موقع تعقب الطائرات "الرادار 24" الرحلات الجوية العابرة للأطلسي السبع بأنها "أبطأ لعبة بينج بونج".

يُذكر أن السبع طائرات ليست رحلات تسير في خط طيران لا هدف منه، حيث حلقت الشهر الماضي طائرة بوينج 747 فيما يعتقد أنها أقصر رحلة طيران على الإطلاق استمرت لمسافة 4 أميال فقط.

وفي الشهر الماضي أيضًا، قامت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلة بين مدينتين استغرقت تسع دقائق فقط، وقامت شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقرًّا لها بتسيير رحلات جوية بين هولندا وبلجيكا والتي تفصل بينهما مسافة 24 ميلًا فقط وكان السبب أن عميلًا أراد إيصال بعض البضائع لهولندا