"الخليج": الإمارات تستقبل العام الجديد بكل الأمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، تحت عنوان " 2020.. ويبقى الأمل " كان العام الماضي /2019/ الذي ودعناه ثقيلاً، تبدّت فيه كل مظاهر العنف، والقتل، والدسائس، والصراعات السياسية، والضغوط الاقتصادية والعسكرية، وانتهاكات القانون الدولي والإنساني، والوصول بالعالم إلى حافة الحروب المدمرة .. وكان لمنطقتنا العربية منها حصة الأسد، إذ تكالبت عليها كل المطامع الإقليمية، والدولية، جراء حالة الانقسام والتشرذم التي ضربت دولنا المصابة بحالة فقدان المناعة القومية.



وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" وإذ نستقبل العام 2020 الذي يحمل معه كل شرور وتداعيات العام الماضي، يبقى الأمل معقوداً على جهود عربية ودولية خيرة تسعى للملمة حطام قضايا متفجرة ما زالت تهدد الأمن والسلام العالميين ..

فما دامت هناك صيرورة حياة، وما دامت هناك فرصة متاحة للتغيير، يبقى الأمل متاحاً في بناء جسر من التفاؤل على نهر اليأس، وإن النافذة الصغيرة مهما صغر حجمها يمكن أن يدخلها ضوء الشمس، وتفتح آفاقاً واسعة للحياة".

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وأضافت " كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل، يردد « يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة»، لذلك فإن الغيوم حالكة السواد التي تلف عالمنا العربي، وبقية العالم، لا بد أن تنقشع، لأن الإنسان الذي عمّر هذا الكون لن يكون بهذه السذاجة والبلاهة كي يغامر ويقضي على إنجازات لا سابق لها في مختلف مجالات الحياة".

ولفتت إلى أن وطننا العربي الذي عاش فترات تاريخية مظلمة، وعانى ما عاناه من ظلم، وقهر، وغزوات، واستعمار، وحروب، تمكّن من الصمود والبقاء رغم ضراوة التحديات والمخاطر، وهو الآن، وإن كان يعاني ظروفاً صعبة ومصيرية، فإن لديه من القدرات على التحدي ما يمكنه من بلوغ شاطئ السلامة .. لن نقول إن نصف الكأس فارغ، بل سنقول إن نصف الكأس مملوء، وسنتطلع إلى الأمام وليس إلى الخلف، فهناك ما يدعو إلى التفاؤل.

وقالت الصحيفة " هناك إنجازات يومية تتحقق، وقدرات بشرية هائلة تعمل ليل نهار، تدرك معنى الحياة، وتعرف أن التقدم هو مسار إلى المستقبل لا بد من ولوجه باقتدار، وتصميم، وإرادة .. كل ذلك يحدث هنا، في دولة الإمارات، حيث يبدو المشهد مضيئاً ناصعاً، يبشر بعالم جديد يقوم على المحبة، والتسامح، والخير، والتعاون، والمشاركة في صنع حياة فاضلة للعالم، تختلف تماماً عن الصور القاتمة التي نراها في أجزاء مختلفة من العالم".

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " هنا في الإمارات، نستقبل العام الجديد بكل الأمل لأننا نرى الضوء على الطريق، ولأننا نعرف أن الشمس تظلم في ناحية، وتضيء في ناحية أخرى .. لذلك نحن نتفاءل " .