آلالف اللبنانيين يحتفلون بثورة رأس السنة في ساحة الشهداء

إحتشد الآلاف من ​المتظاهرين​ ال​لبنان​يين الذين حضروا من مناطق عدة، في ​ساحة الشهداء​ لإحياء ليلة رأس ​السنة​ تحت عنوان "ثورة رأس السنة"، مؤكدين استمرار تحركاتهم.

وقد تم توزيع 10452 مجسما صغيرا على الحضور على شكل قبضة يد، والعدد هو تعبير عن مساحة لبنان، وقد نصب مسرح كبير مجهز بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت، يطل من خلاله عدد من الفنانين الذين قدموا فقرات غنائية واستعراضية وسط أجواء حماسية وتفاعل من الجمهور، الذي لوح بالأعلام اللبنانية، وأطلق الهتافات المطالبة بمحاسبة الفاسدين حتى ساعات الفجرالأولى، في ظل حماية مشددة من ​القوى الأمنية​.



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