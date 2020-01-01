اطلاق نار وقذائف بـ7 ببريتال ورصاصة طائشة تدخل احد المنازل في زحلة ليلة راس السنة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، ب​اطلاق نار​ و​قذائف​ بـ7 في سماء ​بريتال​ لمناسبة انتهاء العام ودخول عام 2020.

وفي زحلة، افاد مراسل "النشرة" بأن "رصاصة طائشة دخلت احد المنازل في منطقة المدينة الصناعية زحلة والعناية الالهية حالت دون وقوع ​اصابات​