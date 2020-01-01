اطلاق نار وقذائف بـ7 ببريتال ورصاصة طائشة تدخل احد المنازل في زحلة ليلة راس السنة

افاد مراسل "الخليج 365" في البقاع، باطلاق نار وقذائف بـ7 في سماء بريتال لمناسبة انتهاء العام ودخول عام 2020.
وفي زحلة، افاد مراسل "النشرة" بأن "رصاصة طائشة دخلت احد المنازل في منطقة المدينة الصناعية زحلة والعناية الالهية حالت دون وقوع اصابات
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