النشرة: دوريات مؤللة للجيش وقوى الامن استمرت حتى الفجر في حاصبيا

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى انه "استقبل أهالي منطقة حاصبيا ​العام الجديد​ 2020 بأجواء هادئة لم يعكر صفوفها اية حادثة أمني يذكر، ترافق مع اطلاق خفيف للمفرقعات قياسا بالسنوات الماضية، وذلك في ظل ​تدابير أمنية​ مشددة اتخذتها ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي تخللها دوريات مؤللة استمرت حتى الفجر، وامل المواطنون أن يكون العام الجديد عام امن واستقرار ل​لبنان​ واللبنانيين على كافة الصعد".

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