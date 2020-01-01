هونغ كونغ تستقبل العام الجديد بالالعاب النارية وتلغي الاحتفالات في ميناء فيكتوريا

استقبلت هونغ كونغ العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التي تتمتع بشعبية عشية عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات في ميناء فيكتوريا لدواع أمنية في الوقت الذي نظم المحتجون المزيد من المظاهرات الاحتجاجية.
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