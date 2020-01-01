هونغ كونغ تستقبل العام الجديد بالالعاب النارية وتلغي الاحتفالات في ميناء فيكتوريا

استقبلت ​هونغ كونغ​ ​العام الجديد​ 2020 ب​الألعاب النارية​ التي تتمتع بشعبية عشية ​عيد الميلاد​، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات في ميناء فيكتوريا لدواع أمنية في الوقت الذي نظم المحتجون المزيد من المظاهرات الاحتجاجية.

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