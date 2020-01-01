علقت وزارة الخارجية التركية على بيان جامعة الدول العربية بما يخص الازمة الليبية، مؤكدة انه "من الواضح أن الجامعة التزمت الصمت حيال هجوم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية"، لافتة إلى أن "تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية".
وفي بيان لها، اوضحت الخارجية أن "الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي يدعمان حكومة الوفاق كممثل شرعي وحيد لليبيا، وتركيا دافعت منذ البداية عن ضرورة تحقيق وقف تام لإطلاق النار للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الممثل الشرعي لليبيا"، مشيرة الى "ضرورة وقف الهجوم على طرابلس فورا، من أجل تحقيق الحل السياسي للأزمة الليبية".
هذا وكانت قد أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها الشديد من التصعيد العسكري، الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة بما فيها منطقة البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: منذ البداية نطالب بوقف تام لإطلاق النار للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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