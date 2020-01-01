الخارجية العراقية: ملتزمون بحفظ حرمة البعثات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها "تتابع عن كثب ما تشهده سفارة الولايات المتحدة من تجمهر متظاهرين أمام بوابتها"، مشيرةً الى ان "التجمهر يأتي احتجاجا على القصف الذي تعرضت له قطعات من الحشد الشعبي، وما أسفر عنه من ضحايا بين شهيد وجريح".
وأكدت الخارجية أن "البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال، وأن الوزارة ملتزمة بحفظ حرمتها انسجاما مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،وأن رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي دعا الجميع إلى المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن".
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