الخارجية العراقية: ملتزمون بحفظ حرمة البعثات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية، أنها "تتابع عن كثب ما تشهده سفارة ​الولايات المتحدة​ من تجمهر متظاهرين أمام بوابتها"، مشيرةً الى ان "التجمهر يأتي احتجاجا على القصف الذي تعرضت له قطعات من ​الحشد الشعبي​، وما أسفر عنه من ​ضحايا​ بين شهيد وجريح".

وأكدت الخارجية أن "​البعثات الدبلوماسية​ العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال، وأن الوزارة ملتزمة بحفظ حرمتها انسجاما مع اتفاقية ​فيينا​ للعلاقات الدبلوماسية،وأن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عادل عبد المهدي​ دعا الجميع إلى المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن".