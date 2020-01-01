هنأ الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ خلال اجتماع ​الحكومة​، "مسيحيي بلاده و​العالم​ ب​عيد الميلاد​ ورأس ​السنة​ الجديدة". كما وجه روحاني برقية إلى قادة وزعماء الدول بهذه المناسبة، معتبراً ان "إقامة ​السلام​ والهدوء و​الثبات​ من مبادئ وآمال أبناء ‌البشر، ومن مقتضيات السعادة والازدهار لدى ​الحياة​ الإنسانية"، داعيا "زعماء دول العالم إلى الاعتماد على التعايش السلمي بعيدا عن الأحادية واستخدام الأفكار والعمل المبني على ​العدل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني بمناسبة الاعياد: للإعتماد على التعايش السلمي بعيدا عن الأحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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