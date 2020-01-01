بومبيو لكيم: اتمنى ان تختار السلام والرخاء بدلا من الصراع والحرب

أمل وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ من "​كوريا الشمالية​ ان تختار ​السلام​، بعدما اعلن زعيمها ​كيم جونغ أون​ ان بلاده ستواصل تطوير برامجها النووية وسلاح استراتيجي جديد في ​المستقبل​"، موضحاً "ضرورة ان يتخذ كيم مسارا مختلفا، وان يختار السلام والرخاء بدلا من الصراع والحرب".

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