ترامب: لا أريد الحرب ولا أتوقع حربا مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "لا يريد ولا يتوقع حربا مع ​إيران​".

جاء كلام ترامب بعدما هدد في وقت سابق بالانتقام من ​طهران​ إثر ​احتجاجات​ عنيفة أمام ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​.

وفي حديث صحفي حول احتمال الحرب مع إيران، أشار ترامب الى أنه لا يريد الحرب، لافتا الى انه "يريد ​السلام​ ويحب السلام، ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر"، معتبرا أنه "لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث“.

من ناحية أخرى، علق ترامب على تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اوم، مشيرا الى أن كوم "وقع عقدا، ووقع اتفاقا حول نزع السلاح النووي، لقد تم ذلك في سنغافورة، وأعتقد أنه صاحب كلمة، لهذا سنكتشف ذلك"، مكررا أنه "يتوقع الحصول من كيم جونغ أون على مزهرية شرقية كهدية"، لكنه لم يشرح السبب أو التفاصيل.

تصريحات ترامب هذه تأتي بعد تصريحات لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن فيها "أن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم دحر ​سياسة​ الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستستعرض البلاد قريبا أسلحة استراتيجية جديدة".