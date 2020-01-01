الألعاب النارية تلون سماء الامارات احتفالاً بالعام الجديد

استقبلت دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ ​العام الجديد​ 2020 بـ"إضاءة معالمها البارزة ب​الألعاب النارية​ وسط حضور الآلاف من الحشود الذين تجمعوا منذ ساعات مبكرة لحضور الفعاليات".

وأضيئت سماء ​أبوظبي​ بالألعاب النارية في كل من جزيرة المارية في والكورنيش وغيرها من المعالم، كما تلون ​برج خليفة​ و​برج العرب​ في دبي بالألعاب النارية احتفالات بقدوم العام الجديد.

بدوره اعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "خلال استقبال العام الجديد، تتسع الطموح ويتعزز الإصرار على مضاعفة الانجازات الوطنية".