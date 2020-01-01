وزير الدفاع الأميركي: سنرسل 750 جندي على الفور الى الشرق الأوسط

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى ​الشرق الأوسط​ ردا على ​احتجاجات​ عنيفة عند ​السفارة​ الأمريكية في ​العراق​.

وفي بيان له، أشار اسبر الى أنه أمر "بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا"، لافتا الى أن "هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة".

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