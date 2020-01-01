اعتقالات بالضفة والاحتلال يلاحق قيادات مقدسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة صوريف.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت المواطنين: عمر علي مصطفى غنيمات، وعمرو محمد عيسى برادعية، ورامي إبراهيم مصطفى غنيمات، أثناء تواجدهم قرب جدار الفصل العنصري.

بينما في محافظة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في عدة مناطق بالمحافظة، اعتقلت خلالها أسيرا محررا.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مادما، واعتقلت الشاب محمد زاهر قط بعد مداهمة منزله، وهو أسير محرر لم يمض على الإفراج عنه سوى 3 أشهر.

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كما داهمت عديد المنازل في بلدة بيت فوريك، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

أما في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أمين سر حركة فتح في منطقه العيسوية، ياسر درويش.

وأفاد نادي الأسير في القدس، بأن مخابرات الاحتلال شنت حملة ضد قيادات الحركة في القدس، وداهمت منزل أمين سر حركة فتح بالقدس شادي المطور، وطالبت عائلته بتسليم نفسه وتركت له أمر استدعاء.

كما استدعت عضو قيادة إقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ55 للثورة الفلسطينية.