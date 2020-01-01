وادي عارة: إصابة خطيرة لشاب جراء حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (40 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جدا إثر تعرضه في ساعات متأخرة من الليل، إلى حادث طرق على شارع وادي عارة بمساره بالقرب من مفرق الأساور، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ونقل إلى مستشفى هيلل يافة بالخضيرة لاستكمال العلاج.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء بلاغا عن جريح جراء حادث دهس وقع، مساء الثلاثاء، على شارع رقم 65 في وادي عارة بالقرب من النصب التذكاري لحرس الحدود،

ووصل طاقم طبي إلى المكان، وشرع بتقديم الإسعافات الميدانية لشاب يعاني من إصابات في جميع أنحاء جسمه، حيث تم نقله وهو بحالة خطيرة ة إلى المستشفى في الخضيرة لاستكمال العلاج.

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إلى ذلك، الشرطة التي وصلت المكان، قامت بإغلاق الشارع لحين معالجة الحادث ونقل الجريح للمستشفى.

ودلت التحقيقات الأولية للشرطة أن سيارة كانت تقودها سيدة من قرية كفر قرع ضالعة بحادث الدهس، حيث صدمت المركبة الشاب على ما يبدو خلال محاولته عبور الشارع.