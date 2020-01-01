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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بنيران المقاومة في محافظة الضالع والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
قتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات المقاومة، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وشنت قوات المقاومة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في منطقة “حمام مرخزة”، غربي مديرية قعطبة.
وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر.
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