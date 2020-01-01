أمير قطر يخشى توقف مشروعات مونديال 2022 بسبب أزمة السيولة

الأربعاء 1 يناير 2020

يخشى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أن تتوقف مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنشآت مونديال 2022، بسبب تفاقم أزمة السيولة المحلية.



ووفق موقع "قطر يليكس"، فإن أزمات متلاحقة تضرب الاقتصاد، وهو ما يدفع تميم لإصدار أدوات الدين المحلية والأجنبية متسببًا في ضرر بالغ للاقتصاد الوطني.

وبحسب الموقع فإن، أزمة السيولة في السوق أحد أكبر الأزمات التي لا يجد النظام لها مخرجًا، فالنظام القطري اقترض 25 مليار دولار تقريبًا خلال عام 2019، وذلك بإصداره لأدوات دين يتحملها الشعب.

Advertisements

الإصدارات المحلية زادت بنسبة 3 مليارات دولار عن العام الماضي 2018، لتصبح الأعلى في تاريخ قطر.

تميم بات يخشى أن تتوقف مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنشآت مونديال 2022، بسبب تفاقم أزمة السيولة المحلية، وعلى الفور أصدر أوامره للحكومة بالتوسع في إصدار أدوات الدين المحلية والأجنبية على نحو لم يحدث من قبل.

مراقبون أكدوا أن ارتفاع إصدارات الدين يرجع إلى احتياجات التمويل الضخمة للحكومة من أجل الإنفاق على تمويل مشروعات كأس العالم 2022، وللوفاء بالتزامات إصدارات الدين في السنوات الماضية خصوصًا إصدارات الأذون قصيرة الأجل التي لا تتجاوز 9 أشهر، إضافة إلى تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي مع مرور أكثر من عامين على المقاطعة العربية للنظام القطري الداعم للإرهاب.