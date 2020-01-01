شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية.

وذكر مصدر عسكري ميداني قيام المليشيات بقصف مواقع القوات المشتركة في المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 والقذائف عيار 82 في أوقات متفرقة. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات استهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. ويأتي هذا التصعيد لمليشيات الحوثي على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بالوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الإنتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي بمختلف الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.