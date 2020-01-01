شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي بالأسلحة الثقيلة على أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وشنت قصفاً بالأسلحة الثقيلة استهدفت خلاله الأحياء السكنية في مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر محلية ذكرت أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية جنوب مركز مديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 بشكل عنيف. Advertisements وأكدت المصادر تعرض منازل المواطنين للإستهداف بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، بشكل عنيف. وأشارت المصادر الى ان المليشيات أطلقت نيران اسلحتها المتوسطة صوب مزارع المواطنين عصر اليوم، مستخدمة سلاح الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

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