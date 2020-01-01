شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تغمر مدينة بيكاسي الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الأرصاد الإندونيسية أنه من المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار في العاصمة جاكرتا ومحيطها حتى مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تعرضت مناطق بها لفيضانات في الساعات الأولى من الصباح.

وتلقت الهيئة بلاغات عن أن بعض منازل جاكرتا بيكاسي غمرتها المياه، بينما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية ودمرت مبنيين في بوجور، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أنه تم إغلاق مطار في جاكرتا بسبب الفيضانات.