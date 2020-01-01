ماكرون يعد بعلاقة "قوية" مع بريطانيا بعد بريكست

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالحفاظ على "علاقة قوية" بين بلاده وبريطانيا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال ماكرون في كلمته بمناسبة العام الجديد، مساء الثلاثاء، "إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو اختبار. سأعمل على الحفاظ على علاقة قوية بين بلدينا".

ودعا ماكرون إلى بناء "أوروبا ذات سيادة في مجالات الدفاع والأمن والمناخ والصعيد الرقمي".

وأضاف أن "أوروبا التي تفخر بنموذجها الديمقراطي الذي يجمع بين الحرية والتضامن ستكون درعنا".

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والشهر الماضي، وافق مجلس العموم البريطاني، على اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وصوت المشرعون بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا على القراءة الثانية للتشريع، ما يعد الخطوة الأولى نحو الوفاء بتعهد جونسون الانتخابي بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتبدأ في 31 يناير/كانون الثاني الجاري مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 يفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء.

وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.



