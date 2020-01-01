رغم تهديدات كيم.. ترامب يثني على زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف ينزع سلاح بلاده النووي رغم تهديده بتطوير "سلاح استراتيجي جديد".

وقال ترامب للصحفيين قبل مشاركته باحتفالات العام الجديد في مقر عطلته بولاية فلوريدا: "لقد وقّعنا اتفاقا يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه الجملة الأولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه".

وأشار ترامب في كلمته إلى أنه لديه علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، تعهد كيم، الأربعاء، بمواصلة برنامج الردع النووي لبلاده وتطوير سلاح استراتيجي جديد في المستقبل القريب، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وقال كيم في اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم إن نطاق الردع النووي سيعتمد على الموقف المستقبلي للولايات المتحدة، مما يترك الباب مفتوحا أمام الحوار.

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ومن المقرر أن يلقي كيم جونج أون، الأربعاء، خطابا بمناسبة العام الجديد، من المرجح أن يقدم فيه ملمحا عن "مسار جديد" تعهد بانتهاجه إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بمهلته لتخفيف موقفها إزاء نزع السلاح النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد أن الولايات المتحدة تريد "السلام وليس المواجهة" مع كوريا الشمالية.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، مساء الثلاثاء: "نريد أن نستمر في ترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قرارا بالعودة للتفاوض الذي يعد الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنه "إذا تخلى أون عن التزاماته التي قطعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فسيكون ذلك مخيبا للآمال. آمل ألا يتبع هذا المسار".

تصريحات بومبيو جاءت بعد إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة الباليستية العابرة للقارات.

وكان كيم أعلن في العام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته، الأربعاء، تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.