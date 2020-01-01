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صحيفة إماراتية تتحدث عن تباشير العام الجديد

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أبو ظبي - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

صحيفة إماراتية تتحدث عن تباشير العام الجديد

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها " تباشير العام الجديد، حملت لموظفي حكومة أبوظبي قراراً بتضمين ما يقارب 80% من الراتب كأساس في معاش التقاعد، ضمن جدول للرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات أصدره المجلس التنفيذي للإمارة، ما سينعكس أثره الإيجابي على المواطنين بتحقيق الاستقرار المادي لهم ولأسرهم عبر الموازنة بين مستوى الدخل أثناء الخدمة وبعد التقاعد".

 

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وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"  " إن الجدول الجديد، الذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تأمين أفضل مستوى معيشي للمواطنين، جاء أيضاً بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ والعدالة بين موظفي حكومة أبوظبي عبر توحيد المفردات في هذا الصدد، كما يعزز من التنافسية ويدفع الموظف إلى مزيد من الإنتاجية، والعمل الحكومي إلى الريادة ".

 

وأضافت " يفتح القرار، بمرونة لامتناهية، المجال أمام تأهيل المواطنين قبل التعيين، باستحداث نظام للمكافآت مقابل التدريب، كما يفتح المجال للتنافسية بين هؤلاء المؤهلين الذين سيبذلون أقصى جهد بهدف التقدم الوظيفي، ويمكّن الدوائر الحكومية من اختيار الأفضل والأكثر استحقاقاً للشواغر المطلوبة".

 

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " مثل هذه القرارات النوعية، تستهل بها القيادة عاماً جديداً وسط تأكيداتها على مواصلة مسيرة الإنجاز في ظل طموحاتٍ سقفها السماء، بل ومضاعفة تلك المسيرة الوطنية من خلال إقامة المشاريع الكبرى وإيلاء الإنسان الإماراتي الاهتمام بتطوير قدراته واستثمار إبداعاته ومؤهلاته في خدمة الوطن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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