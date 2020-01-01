ترمب: كيم رجل يلتزم بكلامه في ما يتعلق بنزع النووي









اسماء السيد - بالم بيتش: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه ما زال يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف ينزع سلاح بلاده النووي، رغم أن بيونغ يانغ هددت بكشف "سلاح استراتيجي جديد".

قال ترمب للصحافيين قبل مشاركته باحتفالات العام الجديد في مقر عطلته في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة "لقد وقّعنا اتفاقًا يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه الجملة الأولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه".

كرر ترمب ما قاله سابقًا إنه وكيم "يحبّان" بعضهما وتجمعهما علاقة جيدة جدًا. وكان كيم أعلن في العام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته الأربعاء تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.