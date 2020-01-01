حدث ليلاً| احتفالات رأس السنة وطوارئ بالسكة الحديد.. وترامب يحذر إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: أتمنى أن يسوده السلام والخير

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البابا تواضروس يترأس صلاة قداس رأس السنة بالإسكندرية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، الثلاثاء، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"رسلان": طوارئ بالسكة الحديد خلال احتفالات رأس السنة

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى خلال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لأول مرة منذ 2015.. الإسكان تبدأ حجز 2714 شقة بـ"دار مصر" 12 يناير (صور)

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات الحجز لشقق مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، للدور الأراض والأخير فقط في 8 مدن جديدة، يوم 12 يناير المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أهالي كفر الشيخ يحتفلون برأس السنة على طريقتهم الخاصة- صور

احتفل أهالي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بليلة رأس السنة على أغاني الدي جي وحلقات الرقص المتواصلة في الميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد تجمعهم في الميادين، انتظارًا لحلول الدقائق الأولى من العام الجديد 2020.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالموسيقى والألعاب النارية.. الإسكندرية تحتفل بالكريسماس (صور)

احتفل أهالي الإسكندرية منتصف ليل اليوم الأربعاء، بقدوم العام الميلادي الجديد 2020 في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

من مختلف الجنسيات.. سياح يحتفلون بليلة رأس السنة في الأقصر- صور

شهدت فنادق الأقصر حفلات كثيرة، مساء الثلاثاء، احتفالاً بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بحضور أعداد كبيرة من السائحين الذين توافدوا على مدينة الأقصر لقضاء عطلة أعياد الميلاد وسط آثارها الخالدة وطبيعتها الخلابة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

ترامب يشكر قادة العراق ويهدد إيران بدفع ثمن محاولة اقتحام السفارة

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة العراق، على الاستجابة السريعة لحماية السفارة الأمريكية في بغداد، بعد تعرضها لمحاولة اقتحام الثلاثاء، من جانب عددًا من المتظاهرين تزعمهم قادة شيعيون عراقيون، مؤكدًا أن السفارة الأميركية في العراق تم تأمينها قبل ساعات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سي إن إن تحذر من حرب بالوكالة في العراق بين أمريكا وإيران

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية، الثلاثاء، إن الاحتجاجات الغاضبة أمام السفارة الأمريكية في العراق هي الدفعة الأخيرة من المواجهة العميقة بين الولايات المتحدة وإيران، في صراعهما على النفوذ في بلاد الرافدين.

للتفاصيل ..اضغط هنا

الرئيس العراقي: التعرض للبعثات الدبلوماسية يُعد ضربًا لمصالح بغداد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إسبر يعلن نشر 750 جنديا أمريكيا بعد أحداث السفارة الأمريكية في العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صباح اليوم الأربعاء عن نشر 750 جنديا أمريكيا بشكل فوري بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في العراق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فوكس نيوز: واشنطن تستعد لنشر 4 آلاف جندي في الشرق الأوسط

ذكرت شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أربعة آلاف جندي في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستراليا تستعين بعناصر من الجيش في بلدات متضررة من حرائق الغابات

دفعت أستراليا بعناصر من الجيش إلى بلدات منكوبة بحرائق الغابات لمساعدة آلاف الأشخاص العالقين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

زعيم كوريا الشمالية: العالم سيشهد "سلاحا استراتيجيا جديدا" قريبا

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن العالم سيشهد "سلاحا استراتيجيا جديدا" في المستقبل القريب، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا