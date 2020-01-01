"نجلاء" تطلب الخلع: "جوزي بيشتمني بألفاظ خارجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "نجلاء. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي بيشتمني بألفاظ خارجة".

تروي "نجلاء" 30 سنة، موظفة، تزوجت منذ عام من "حسام. م" 34 سنة، محامي، والمشكلة التي أعاني منها هي عدم احترام زوجي لي، فدائما ما يسبني بألفاظ خارجة على أقل الأسباب، وهذا سبب الخلاف بيننا، وقد طالبته كثيرًا بأن يلتزم حدوده في التعامل معي، ولكن "الطبع غلاب".

Advertisements

أضافت الزوجة: "منذ بداية زواجنا وأنا في حالة غضب تام، بسبب شتائم زوجي وألفاظه الخارجة، ما جعلني أقيم لدى أسرتي أكثر مما أقمت في منزل الزوجية، وعقب تدخل أهلي للصلح وتعهده بألا يسبني مرة أخرى، رجعت إلى شقتي، لكن لم يمر سوى يومان وعاد زوجي ليكرر سبه لي".

استكملت نجلاء: "في يوم وأثناء وجودي بالبلكونة لنشر الغسيل، نادى علي زوجي ولم أسمعه ففوجئت به يمسكني من شعري في البلكونة ويسبني بألفاظ خارجة أمام الجيران، ما أصابني بحالة من الانفعال التام وقمت بسبه، فتعدى علي بالضرب فتركت له المنزل وعدت إلى منزل أسرتي".

أشارت الزوجة: أصبحت لا أتحمل حياتي مع زوجي، فطلبت الطلاق منه لكنه رفض، وعندما أخبرته بلجوئي إلى محكمة الأسرة، كان رده "المحكمة لعبتي باعتباره محاميًا، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 2614 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.