أمطار وصقيع ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس أول 3 أيام في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء - الخميس -الجمعة)، أول أيام 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس الأربعاء مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، حيث تصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 16 - 10 درجة والقاهرة 17 - 10، شمال الصعيد 18 - 6، جنوب الصعيد 20- 8 درجة.

طقس الخميس

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وأضافت الهيئة أن طقس الخميس، سيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وتصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد والوجة البحري قد تصل إلى القاهرة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى أضطراب حركة الملاحة البحرية للبحر الأبيض والمتوسط والبحر الأحمر.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة والقاهرة 16 - 9، شمال الصعيد 17- 7، جنوب الصعيد 21- 8.

طقس الجمعة

أما طقس يوم الجمعة المقبلة، بارد على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتقل البرودة على جنوب الصعيد نهارد بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري قد تصل للقاهرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وحتى شال الصعهيد.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، والقاهرة 15 - 8 درجة، شمال الصعيد 15 - 7 درجة، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.